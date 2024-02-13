نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. خالد الغندور وعبد الفتاح يعلقان على تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب و"ميدو" يكشف تفاصيل استقالة حازم إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الثلاثاء الموافق 13-02-2024.

أحمد حسام ميدو يكشف تفاصيل المداخلة الهاتفية لأشرف قاسم في الإعلام السعودي

كشف أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق تفاصيل المداخلة الهاتفية لأشرف قاسم، نجم منتخب مصر السابق في وسائل الإعلام السعودية.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خلال تواجدنا قبل أيام قليلة، طلبت من أشرف قاسم أن يتحدث في وسائل الإعلام السعودية، بناءً على رغبة منهم".

وأضاف: "أشرف قاسم خلال المداخلة الهاتفية شكر المسئولين في السعودية وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، والأندية السعودية مثل الهلال والنصر".

وتابع: "فيديو المداخلة الهاتفية لأشرف قاسم تم نشره على موقع تويتر، ووجدت تعليق أحد الأشخاص ينتقد فيه أشرف قاسم بسبب تصريحاته".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "التعليق كان به كلمات قبيحة.. البعض أصبح لا يستطيع أن يقدر حتى ظروف الناس".

تعليق مثير من نجم الزمالك بشأن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب

أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب خلفا لروي فيتوريا بعد الخروج المخيب من دور الثمن نهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار تأخر كثيرًا ومن وجهة نظري أنه هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وتابع الغندور: حسام حسن حالة خاصة في الوسط الكروي وهو الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

يذكر أن سيكون هناك مؤتمر صحفي لتقديم حسام حسن مدربا للمنتخب، يوم غدا الأربعاء.

أحمد حسام ميدو يكشف تفاصيل تقدم حازم إمام باستقالته من منصبه في اتحاد الكرة

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو حقيقة رحيل حازم إمام عن منصبه كعضو مجلس اتحاد الكرة المصري، مشيرًا إلى أن جمال علام لم يبلغ أحدًا داخل المجلس بتولي حسام حسن القيادة الفنية للمنتخب الوطني.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "تم إبلاغ جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري باختيار حسام حسن مدربًا للفراعنة".

وأكمل: "جمال علام لم يبلغ مجلس الإدارة بقرار تولي حسام حسن مدربًا لمنتخب مصر وهو الأمر الذي أحدث توتر داخل مجلس الإدارة".

وتابع: "حازم إمام أخبر أعضاء مجلس الإدارة برحيله عن منصبه، والتقدم باستقالته من عضوية مجلس الاتحاد، وإنه خارج اتحاد الكرة، ولكنهم أخبروه باستكمال المهمة حتى الـ 4 أشهر القادمة".

زكي عبدالفتاح: تعيين حسام حسن تأخر كثيرا في منتخب مصر

أكد زكي عبدالفتاح، مدرب مرمى منتخب مصر السابق، أنه يجب توفير الأجواء المناسبة لحسام حسن لكي ينجح مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالفتاح فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى نجاح حسام حسن في تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة وأعتقد أن اتحاد الكرة استجاب لضغوط الشارع في تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب".

وأضاف: "اتحاد الكرة كان في غيبوبة خلال الفترة الماضية وقرار تعيين حسام حسن تأخر كثيرا".

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق روي فيتوريا الذي تم إقالته موخرا.













