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أحمد جودة - القاهرة - اتحاد الكرة يوقع مع حسام و إبراهيم حسن عقود تدريب منتخب مصر .. ومؤتمر صحفي الخميس

عاجل.. رسميًا حسام حسن يوقع على عقود تدريب المنتخب المصري ومؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني في هذا الموعد.

منتخب مصر، حسام حسن، إبراهيم حسن، أعلن اتحاد الكرة المصري عن إتمام التعاقد مع التوأم حسام وإبراهيم حسن وتوقيع عقود لتدريب وقيادة المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

التعاقد مع التوأم

وإنه ي مجلس اتحاد الكورة اليوم ومنذ ساعات قليلة برئاسة جمال علام توقيع عقود تولي الكابتن حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، وقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة التهنئة للتوأم حسام وإبراهيم حسن على تولى تدريب منتخب مصر، مع التأكيد على توفير جميع متطلبات المنتخب لتحقيق طموحات وآمال الجماهير المصرية.

موعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

الكابتن حسام حسن وأعضاء اتحاد الكورة

منتخب مصر، حسام حسن، إبراهيم حسن، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل موعد المؤتمر الصحفي لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب يوم غد الأربعاء، ولكن تم تأجيله ليقام يوم الخميس الموافق 15 فبراير في تمام الساعة الثانية ظهرًا بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الجهاز الفني منتخب مصر

وكان قد استقر الكابتن حسام حسن على تواجد الكابتن طارق سيلمان كمدرب عام، وإبراهيم حسن كمدير للمنتخب، وسعفان الصغير كمدرب للحراس، مع وجود اختلاف حتى الآن على طبيب المنتخب، ومخطط الأحمال.

بداية المهمة

ومن المقرر أن يبدأ حسام حسن أول مهامه مع الفراعنة يوم 16 مارس المقبل استعدادًا لخوض دورة الإمارات الودية فى الفترة من 22 وحتى 26 من شهر مارس المقبل.

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حيث تضم البطولة الودية 4 دول هى "مصر، وكرواتيا، وتونس، ونيوزيلندا"، وينتظر المنتخب المصري نتيجة القرعة لمعرفة منافسه في الدور نصف النهائي، حيث يسعي حسام حسن لإعادة الثقة للجماهير والتتويج بلقب البطولة والحصول على اللقب الأول له في مسيرته التدريبية.

أبرز الأندية التي قادها المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن حسام حسن

الكابتن حسام حسن

ويعد الكابتن حسام حسن مطلب جماهيري لقيادة المنتخب حيث يمتلك تاريخ كبير في مجال التدريب، حيث قاد العديد من الأندية والمنتخبات على رأسهم منتخب الأردن، وأندية الزمالك والإسماعيلي، وبيراميدز، والمصري، وسموحة، والاتحاد السكندري، وفيوتشر، والمصرية للاتصالات، وغيرهم من الأندية الأخرى.

وكان قد تم عن تعيين الكابتن حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الأداء السيء الذي ظهر عليه المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بكوت ديفوار والخروج من دور ال 16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية دون تحقيق أي انتصار حيث تعادل في ثلاثة مباريات بدوري المجموعات وخسر المباراة الأخيرة أمام الكونغو بركلات الترجيح ليودع منافسات البطولة مبكرًا.