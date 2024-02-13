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أحمد جودة - القاهرة - حرص المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، علي مؤازرة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة محمد عودة المدير الفني في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة، المشرف العام علي الكرة قبل مباراة إنبي بالدوري المقرر لها غدا الأربعاء في الجولة 12 للدوري.

رئيس نادي المقاولون العرب يحفز اللاعبين قبل مواجهة إنبي في الدوري

وتواجد المهندس محسن صلاح برفقة المهندس محمد عادل فتحي في المران الختامي للمقاولون اليوم الثلاثاء، استعدادا لموجهة إنبي غدا بالجبل الأخضر وعقد رئيس النادي جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم والتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة لعبور الموقف الحالي.

وأكد رئيس نادي المقاولون العرب ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني علي تخطي هذه المرحلة والتواجد بمركز يليق باسم نادي المقاولون في الدوري المصري مشيرا إلى أن الفترة المقبلة شهدت عملا مكثفا من الفريق والجميع ينتظر تغير الصورة في المباريات الرسمية واستعادة الانتصارات.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة محمد عودة بإعادة الأمور إلي نصابها بتواجد الفريق في مركز جيد في الدوري الممتاز الموسم الجاري مطالبا اللاعبين بالتحلي بالروح والإصرار مستشهدا بما شهدته بطولة أمم إفريقيا وحالة القتال التي ظهر عليها منتخب كوت ديفوار رغم خروجه إكلينيكيا من الدور الأول ولكن تكاتف اللاعبين وإصرارهم الكبير أوصلهما لمنصة التتويج.

ويستضيف المقاولون نظيره إنبي فى الرابعة عصر غدًا الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وينتظم فريق المقاولون اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق حيث اختتم الفريق تدريباته في ظل غياب عدد من اللاعبين للإصابة.

وكان المقاولون بقيادة محمد عودة المدير الفني خاض معسكر خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز بمدينة الإسماعيلية تخلله عدد من المباريات الودية استعدادا لاستئناف الدوري.

