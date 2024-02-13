أحمد جودة - القاهرة - شاهد تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن اليوم

شاهد تويتر اليوم.. بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن اليوم.. يسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا إلى مواصلة تألقه هذا الموسم والفوز على كوبنهاغن في الدور الأول من التصفيات، معتمدًا على الأداء القوي الذي قدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتصدر المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، وهي نتيجة مثالية جدا، وسوف يتسلح كوبنهاغن بالطاقم الفني والمشجعين قبل مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في السادس من مارس آذار في محاولة لتحقيق مفاجأة وإقصاء مانشستر سيتي من المنافسة، وقد احتل فريق كوبنهاغن المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط وتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن اليوم

سيكون الفريق الأساسي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا صعبًا في المباراة التي ستجمعهم في كوبنهاجن، وسيواجه سيتي فريق كوبنهاجن على ملعب باركن في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقد تأهل السيتي إلى دور الـ16 بالنتيجة الكاملة للمجموعة السابعة، فيما تأهل كوبنهاغن للدور باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى ويواجه مانشستر سيتي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر الجاري، فريق كوبنهاجن على ملعب باركن، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وكوبنهاغن؟

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة عبر شبكة beIN Sports القطرية، الناقل الحصري للبطولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقع ضد فريق كوبنهاغن اليوم

حارس المرمى: إيدرسون.

لاعبين خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

لاعبين خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

لاعبين خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيرمي دوكو.

تشكيلة فريق كوبنهاغن ضد مانشستر سيتي اليوم