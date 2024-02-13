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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 36/25 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

في بروفة الأهلي.. يد الزمالك يفوز على البنك الأهلي بنتيجة 36-25

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأبيض على البنك الاهلي بنتيجة 18/11 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 36/25

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره الأهلي في الجولة الخامسة من الدور ذاته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة وزارة الرياضة بالسادس من اكتوبر.

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيسًا للجهاز ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا وأحمد رمضان مدربًا عامًا وإيهاب محسن مدربًا ومحيي صلاح مدربًا للحراس وجمال شعبان مدير إداريًا.

