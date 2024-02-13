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أحمد جودة - القاهرة - ريال مدريد ضد لايبزيج.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

جولة أوروبية بين فريقي Real Madrid VS Leipzig اليوم، ريال مدريد ضد لايبزيج.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، ستشهد أمسية كروية ملحمية اللقاء بين ريال مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، حيث يتقابل العمالقة على أرض المعركة لتقديم عرض كروي يليق بتاريخ البطولة الرفيع. في ملعب "ريد بول آرينا"، يجمع هذا الصراع بين فريق الأبطال ريال مدريد والوافد الجديد لايبزيج في مواجهة محتدمة، حيث يسعى الفريقان إلى ترك بصمتهما في مسار البطولة.

ريال مدريد، صاحب التاريخ الرياضي الرائع، يستند إلى جاهزيته وخبرته الكبيرة في المنافسات الأوروبية، بينما يأتي لايبزيج بقوة شبابه وحماسه لإثبات وجوده وتحقيق الإنجازات، ستكون هذه المواجهة فرصة للاستمتاع بلحظات مثيرة، وسط تشكيلات قوية وطموح يملؤ كل لاعب قلبه بالرغبة في التألق على أرض الميدان، لا شك أن هذه المباراة ستشعل شغف عشاق كرة القدم حول العالم، مع انتظار مشاهدة مباراة تاريخية تمزج بين الفخر والعزيمة والمنافسة الشرسة في ساحة اللعب.

ريال مدريد ضد لايبزيج.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

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مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتضن ملعب ستاد "ريد بول آرينا" المباراة بين فريقي ريال مدريد ولايبزيج، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ولايبزيج على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس القادم.

يذكر أن كان تأهل ريال مدريد لدور الـ 16 من بطولة الشامبيزليج كمتصدر المجموعة الثالثة، بينما حسم لايبزيج تأهله بعدما حل وصيفًا المجموعة السابعة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد:-

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - تشواميني - ناتشو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - إدوارد كامافينجا.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

تشكيل لايبزيج:-

حراسة المرمي: بيتر جولاكسي

خط الدفاع: بينجامين هينريش - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان - دافيد راوم

خط الوسط: كيفن كامبل - كزافير شلاجر - تشافي سيمونز - داني أولمو

خط الهجوم: لويس أوبيندا - بينجامين سيسكو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تُذاع أحداث مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي اليوم الثلاثاء.