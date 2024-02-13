نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي manchester city اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × كوبنهاجن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي manchester city اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × كوبنهاجن Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

مواجه أوروبية بين كوبنهاجن ومانشيستر سيتي Manchester City vs Copenhagen..شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي manchester city اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × كوبنهاجن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024..مواجهة قوية مرتقبة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، حيث يلتقي الفريق الدنماركي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي manchester city اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × كوبنهاجن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

صراع ناري ينتظرنا في ملعب باركن.. كوبنهاجن يواجه مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

يسعى كوبنهاجن لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، بطل النسخة الماضية.

يخوض مانشستر سيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تصدره المجموعة السادسة في دور المجموعات، بينما تأهل كوبنهاجن كوصيف للمجموعة الأولى.

من المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين مدربي الفريقين، نيلس لارسن (كوبنهاجن) وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

يتسلح مانشستر سيتي بترسانة هجومية قوية بقيادة النجم النرويجي إيرلينج هالاند، بينما يعتمد كوبنهاجن على خط دفاعه المتين بقيادة قائده أندرياس كريستنسن.

ستكون الأنظار شاخصة على ملعب باركن لمتابعة هذه المباراة الحاسمة التي ستحدد إلى حد كبير هوية الفريق المتأهل إلى دور ربع النهائي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا



تُقام مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن مساء اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتُنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب العربي.

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي manchester city اليوم.. مشاهدة مانشيستر سيتي × كوبنهاجن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports الرياضية القطرية عن نقل مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن على قناة beIN Sports HD 2.

وتُعدّ beIN Sports الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتُقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 على ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وتُنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت المغرب العربي.

لا تفوتوا مشاهدة هذه المباراة الحاسمة على قناة beIN Sports HD 2.

ترددات قنوات beIN Sports

القناة التردد القمر الصناعي beIN Sports HD 1 11054 عربسات beIN Sports HD 2 11055 عربسات beIN Sports HD 3 11056 عربسات beIN Sports HD 4 11057 عربسات beIN Sports Premium 1 11058 عربسات beIN Sports Premium 2 11059 عربسات

معلق المباراة

أعلنت شبكة قنوات beIN Sports الرياضية القطرية عن تكليف المعلق الشهير حسين العيدروس بالتعليق على مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن.

ويُعدّ العيدروس من أشهر المعلقين العرب في الوقت الحالي، ويُعرف بأسلوبه المميز ووصفاته الدقيقة للأحداث.

وسبق للعيدروس التعليق على العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، بما في ذلك كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.