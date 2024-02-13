تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏



مجلس الإدارة يجهز لتكريم الوزير العامري فاروق

مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي ‏تخص ‏قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية‎.‎

وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، ‏نائب ‏رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران ‏الأهلي.‏

وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.‏