نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران الأهلي.
وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.
مجلس الإدارة يجهز لتكريم الوزير العامري فاروق
مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماعًا اليوم بمقر الجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.
وخلال الاجتماع ناقش المجلس العديد من الرؤى المقدمة فيما يتعلق بسبل التكريم الذي يليق بالراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعطائه المخلص للنادي عبر عقود طويلة، ترك خلالها بصمته المؤثرة في جدران الأهلي.
وقرر المجلس أن يتم الإعلان عن موعد وسبل التكريم المناسبة خلال الفترة المقبلة.