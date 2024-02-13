عاجل.. يورتشيتش يُعلن قائمة بيراميدز لمواجهة زد بالدوري العام

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012