عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة لايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به لقاء اليوم أمام لايبزيج، في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: ميندي - ناتشو - تشواميني - كارفخال

خط الوسط: كروس - كامافينجا - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس- براهيم دياز- رودريجو

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.

