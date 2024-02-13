"صفحة جديدة بقى ونتعلم من اللي فات".. أيمن يونس يوجه نصيحة للشعب المصري

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أحمد جودة - القاهرة - وجه أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، نصيحة لجماهير المنتخب المصري بالمساندة للمدير الفني الجديد حسام حسن، وقدم لهم النصيحة بإغلاق صفحات الماضي والنظر للمستقبل بصفحة جديدة.

أيمن يونس يوجه نصيحة للشعب المصري

وكتب حسام حسن عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "صفحه جديدة كلها دعم ومسانده لاتحاد الكره وحسام حسن عايزين نوصل لكأس العالم وده مش هيحصل الا بتكاتف الجميع".

وواصل: "خلاص انتهينا من الامم الافريقيه بكل ما فيها ومن كوابيسها انتهينا من العتاب واللوم خلاص كفايه".

واختتم: "صفحة جديدة بقى ونتعلم من اللي فات ده وقت المساندهة والدعم اللي بيحبوا بلدهم".

ووقع اليوم الثلاثاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقود تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

