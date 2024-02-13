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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الصحفي عبد الحميد فراج، مدير تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بأوراق ترشحه لانتخابات رابطة المحررين والنقاد الرياضيين على مقعد عضوية المكتب التنفيذي بالرابطة.

"فراج" يتقدم لمقعد العضوية في انتخابات النقاد الرياضيين

ويعد فراج من النقاد الرياضيين الشباب الذين لهم مسيرة حافلة في بلاط صاحبة الجلالة، حيث تدرج في مناصبها بعدد من الصحف ومسؤولية التحرير في أكبر المواقع الرياضية بالإضافة لعمله الإذاعي في إعداد برامج الإعلامي أحمد شوبير.

وفتح باب الترشح لانتخابات النقاد الرياضين الأحد الماضي وسيتم غلقه غدًا الأربعاء الموافق 14 فبراير الجاري.

وتجرى الانتخابات يوم الاثنين الموافق 4 مارس المقبل على منصب الرئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق و6 على مقاعد العضوية.

ويتم الإشراف على الانتخابات برئاسة الناقد الرياضي شوقي حامد، وعضوية كل من طارق الأدور وخالد عبدالمنعم، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة المتابعة حسين الزناتى، وعضو مجلس النقابة المشرف على الشعب والروابط محمود كامل.



