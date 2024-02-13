تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن، وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي مع نظيره فريق كوبنهاجن، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي – ووكر – ستونز – دياز

خط الوسط: رودري – كيفين دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – جاك جريليتش

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري المسئول عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن عبر قناة beIN Sports 2HD.

