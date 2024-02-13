سبب يقرب توخيل من تدريب برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يدخل الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، دائرة المرشحين لقيادة برشلونة؛ حال إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه بسبب سوء النتائج.

توخيل مرشح لقيادة برشلونة

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية فأن توخيل بات خيارًا لتدريب برشلونة في حالة رحيله عن بايرن ميونخ، ويحظى الألماني بشعبية كبيرة داخل النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التعاقد مع توخيل كان شبه مستحيل في الأسابيع الماضية ولكن مع التوترات الحالية داخل بايرن ميونخ، أصبح من السهولة استقطابه لتدريب برشلونة.

ومن الممكن أن تشهد الفترة القادمة، عودة هانسي فيلك لقيادة بايرن ميونخ، على أن يذهب توخيل لخلافة تشافي في برشلونة.

ويحتل فريق برشلونة، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة.