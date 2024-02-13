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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني الحالي لفريق بايرن ليفركوزن الألماني موقفه من تدريب نادي ليفربول الإنجليزي.

تشابي يحسم موقفه من تدريب ليفربول

وترغب إدارة نادي ليفربول في التعاقد مع المدرب تشابي ألونسو في الموسم المقبل خاصة بعد إعلان المدرب يورجن كلوب رحيله نهاية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة سكاي ألمانيا فإن تشابي ألونسو قد يبقى في تدريب نادي بايرن ليفركوزن في الموسم المقبل ولا يريد الرحيل عن الفريق كما زعمت تقارير صحفية.

ولفت ألونسو الأنظار إليه هذا الموسم ويعتبر محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم نادي ليفربول الإنجليزي خاصة بعد تحقيقه نجاحات كبيرة مع نادي بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ليفركوزن صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 50 نقطة بعد فوزه أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

