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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت مباشر Real Madrid.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

منافسة أوروبية قوية بين فريقي Real Madrid VS Leipzig اليوم الثلاثاء، يلا شوت مباشر Real Madrid.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا، في ليلة من ليالي الأبطال، تتقاطع طرق العظمة والطموح على أرض ملعب "ريد بول آرينا"، حيث يخوض فريق ريال مدريد الإسباني معركة لا تقل أهمية عن أي ملحمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا. يرفع الفريق الملكي علم النجوم والبطولات عاليًا، ويتحدى لايبزيج الألماني، الذي يسعى لكتابة فصل جديد في سجله الأوروبي.

في قلب هذا الصراع، تنسجم أناقة اللمسات وقوة الاندفاع، حيث يقود لاعبو ريال مدريد الكبار المشهد، ويصطدمون بشبان لايبزيج الطموحين الذين يرفعون راية الشباب والحماس. هذا الصراع ليس مجرد مواجهة كروية، بل معركة بين تقاليد البطولة والطموح الجديد، حيث يتجلى جمال اللعبة في هذا اللقاء المنتظر، في ليلة تاريخية، يتجسد الأمل والشغف في أداء اللاعبين، وتتجلى المهارة والقوة في كل تحرك. هذا الصراع الكروي يعد استعراضًا للمهارات واختبارًا للإرادة، وسيكون له بصمته في قلوب عشاق كرة القدم حول العالم.

يلا شوت مباشر Real Madrid.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيج بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

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مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره لايبزيج الألماني مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويستضيف ملعب ستاد "ريد بول آرينا" المباراة بين فريقي ريال مدريد ولايبزيج، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين ريال مدريد ولايبزيج على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس القادم.

يذكر أن كان تأهل ريال مدريد لدور الـ 16 من بطولة الشامبيزليج كمتصدر المجموعة الثالثة، بينما حسم لايبزيج تأهله بعدما حل وصيفًا المجموعة السابعة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تُذاع أحداث مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الحاصلة على حقوق بث المباريات الكبرى في العالم، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري للبطولة مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي اليوم الثلاثاء.

تشكيل مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد:-

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - تشواميني - ناتشو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - إدوارد كامافينجا.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور - رودريجو.

تشكيل لايبزيج:-

حراسة المرمي: بيتر جولاكسي

خط الدفاع: بينجامين هينريش - ويلي أوربان - لوكاس كلوسترمان - دافيد راوم

خط الوسط: كيفن كامبل - كزافير شلاجر - تشافي سيمونز - داني أولمو

خط الهجوم: لويس أوبيندا - بينجامين سيسكو.