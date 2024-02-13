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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا .. مباراة ريال مدريد الأسباني و لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا 2024

مواجه أوروبية بين ريال مدريد ولايبزيج Real Madrid vs RB Leipzig..شاهد مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد الأسباني ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا 2024

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تحديًا هامًا أمام نظيره لايبزيج الألماني، في إطار ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

شاهد مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد الأسباني ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا 2024

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ريال مدريد ولايبزيج

وتُقام المباراة على ملعب "ريد بول أرينا" في ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بمعركة ملحمية بين الفريقين.

وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري الأبطال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويطمح الفريق الملكي لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز حظوظه في التأهل لربع النهائي، خاصةً مع قوته وخبرته في البطولة الأوروبية.

لكن لايبزيج لن يكون خصمًا سهلًا، فهو يمتلك فريقًا شابًا مُندفعًا، ويسعى لتحقيق مفاجأة أمام بطل أوروبا 14 مرة.

وتُعد هذه المباراة فرصة رائعة لكلا الفريقين لإثبات قدراتهما والتأهل للدور التالي من البطولة الأوروبية المرموقة.

شاهد مباراة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد الأسباني ولايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا 2024

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج

تقام مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2024، وذلك ضمن ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام المباراة على ملعب "ريد بول أرينا" في ألمانيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



وتأتي هذه المباراة في توقيت هام لكلا الفريقين، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز حظوظه في التأهل لربع النهائي، خاصةً مع قوته وخبرته في البطولة الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

تُذاع مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على العديد من القنوات الفضائية، وهي:

قنوات بي إن سبورتس: هي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هي صاحبة الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قناة beIN Sports HD 1: تُذاع عليها المباراة بتعليق عربي.

تُذاع عليها المباراة بتعليق عربي. قناة beIN Sports HD 2: تُذاع عليها المباراة بتعليق إنجليزي.

تُذاع عليها المباراة بتعليق إنجليزي. قناة beIN Sports Premium 1: تُذاع عليها المباراة بتحليل فني.

تُذاع عليها المباراة بتحليل فني. قناة beIN Sports Connect: تُذاع عليها المباراة عبر الإنترنت.

قنوات أخرى

قناة أبو ظبي الرياضية: تُذاع عليها المباراة في بعض الدول العربية.

تُذاع عليها المباراة في بعض الدول العربية. قناة دبي الرياضية: تُذاع عليها المباراة في بعض الدول العربية.

تُذاع عليها المباراة في بعض الدول العربية. قناة TOD TV: تُذاع عليها المباراة عبر الإنترنت في بعض الدول العربية.

جدول ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز beIN Sports HD 1 12437 عمودي 27500 beIN Sports HD 2 12438 عمودي 27500 beIN Sports Premium 1 12439 عمودي 27500 beIN Sports Connect [[تمت إزالة عنوان URL غير صالح]]([تمت إزالة عنوان URL غير صالح]) - - أبو ظبي الرياضية 12015 عمودي 27500 دبي الرياضية 12015 عمودي 27500 TOD TV https://www.tod.tv/ar - -

تشكيل ريال مدريد المتوقع



ومن المتوقع أن يدخل النادي الملكي هذه المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كارفاخال، تشواميني، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو، دياز، فيني.