نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعارة جناح الأهلي إلى الدوري السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي آراو السويسري عن التعاقد مع عمرو خالد بيبو جناح فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005 علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

إعارة عمرو خالد بيبو إلى آراو السويسري

ووافق النادي الأهلي على إعارة عمرو خالد بيبو إلى النادي السويسري، بعد توصية الأجهزة الفنية من أجل اكتساب خبرات اللعب، ومنحه فرصة الاحتراف منذ صغره.

ويعتبر عمرو خالد من أفضل لاعبي فريق الشباب بالنادي الأهلي، ونجل خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، ويلقى إشادة من الأجهزة الفنية التي لعب تحت قيادتها.

من ناحية أخرى، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، بدوري أبطال إفريقيا.

عمرو خالد بيبو

ومن المنتظر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي.

