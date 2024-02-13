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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني وجهة تحذير خطير للمدرب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق قبل لقاء نابولي القادم.

"تحذير أخير" لابورتا يفاجئ تشافي قبل لقاء نابولي

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم 21 من شهر فبراير الجاري في ذهاب الدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن لابورتا كان غاضب بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام غرناطة بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الأخيرة من الليجا.

وذكرت أن لابورتا حذر تشافي بعد التعادل ضد غرناطة:" لا يُمكننا أن نفشل بعد الآن"، مشيرة إلى أن أي نتيجة في مباراة سيلتا فيجو السبت المقبل ومواجهة نابولي سوف تؤدي إلى التعجل في مغادرة تشافي.

وبكل تأكيد فسوف يرحل تشافي هيرنانديز عن تدريب نادي برشلونة ولكن بعد نهاية الموسم الحالي مثلما أعلن في وقت سابق بسبب سوء نتائجه.

