نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحه يتعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه مع نظيره البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

تقدم البنك الأهلى بهدف لياو أنور فى الدقيقة 35 بينما تعادل حسام حسن لسموحه فى الدقيقة 86.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 17 نقطة والبنك الأهلى إلى 10 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعه سيطر البنك الأهلى على معظم فترات الشوط الأول وأضاع لاعبوه عده فرص للتهديف ابرزها من انفراد لياو انور فى الدقيقة 24 سددها خارج المرمى.

وترجم البنك الأهلى سيطرته إلى هدف فى الدقيقة 35 عن طريق ياور انور بضربة رأسية من العرضية التى تلقاها من زميله يعقوبو لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني تحسن أداء سموحه كثيرًا وسيطر على معظم فترات الشوط وهدد مرمى البنك الأهلى ولاحت له عدة فرص للتهديف عن طريق إسلام جابر، لحسن دهدوه، حسام حسن.

وفى الدقيقة 86 استطاع حسام حسن مهاجم سموحه من تسجيل هدف التعادل لفريقه من عرضية تلقاها من طارق علاء لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.