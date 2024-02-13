نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأغلى في تاريخ النادي.. بشكتاش يضم الليبي المعتصم بالله المصراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بشكتاش التركي، اليوم الثلاثاء، ضم لاعب الوسط الليبي المعتصم بالله المصراتي إلى صفوفه بصفة دائمة، قادمًا من سبورتنج براجا البرتغالي.

بشكتاش يُفعل بند شراء عقد المصراتي

قام نادي بشكتاش، بتفعيل بند شراء عقد الليبي المعتصم بالله المصراتي مقابل 11 مليون يورو، ليصبح الصفقة الأعلى في تاريخ النادي.

وجاء في بيان نادي بشكتاش عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “تم شراء عقد المحترف المعتصم الله علي المصراتي، الذي انتقل معارًا إلينا من نادي براجا لمدة ستة أشهر في فترة تسجيل الانتقالات الثانية لموسم 2023-2024".

وأشار النادي التركي في بيانه إلى أنه تم التوصل لاتفاق لضم اللاعب الليبي حتى 30 يونيو 2027، مقابل 11 مليون يورو.

وخاض المعتصم بالله المصراتي صاحب الـ27 عامًا، خلال مسيرته مع براجا 151 مباراة بكافة البطولات وسجل 15 هدفًا.