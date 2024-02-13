نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع مباراة ريال مدريد.. بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج | دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي فريق ريال مدريد مع لايبزيج في استاد ريدبول آرينا، في مباراة ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم

تنطلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج في تمام الساعة

العاشرة بتوقيت القاهرة

الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تُنقل فعاليات كأس الاتحاد الإنجليزي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة ريال مدريد ولايبزيج عبر قناة beIN Sports 1 HD.

معلق مباراة ريال مدريد ولايبزيج اليوم

يتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج

تردد beIN Sports HD 1 على نايل سات تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/2

البث المباشر لـ مباراة ريال مدريد ولايبزيج لحظة بلحظة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع داني كارفخال، أوريلين تشواميني، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي خط الوسط فيدي فالفيردي، توني كروس، إدوارد كامافينجا، براهيم دياز خط الهجوم رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور

تشكيل لايبزيج المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا