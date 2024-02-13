نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعلان تشكيل جهاز منتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، بشكل رسمي، تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر، كالتالي:

طارق سليمان: مدرب عام

محمد عبد الواحد: مدرب

سعفان الصغير: مدرب حراس.

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مدير إداري

كما أشار اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، إلى استمرار الجهاز الطبي والإداري لمنتخب مصر.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام قرر إقالة روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي للفراعنة عقب الفشل فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والخروج من دور الـ 16 من البطولة أمام الكونغو الديمقراطية