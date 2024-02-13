نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر السعودي المتوقع أمام الفيحاء في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء

يلتقى النصر مع نظيره الفيحاء، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على ملعب " الأمير فيصل بن فهد الرياضية" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: عزيز بيهيتش – عبدالإله العمري – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبيري – مارسيلو بروزوفيتش – سامي النجعي

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا

تنقل مباراة النصر والفيحاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية SSC، وبي إن سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

