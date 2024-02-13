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أحمد جودة - القاهرة - جارية الآن دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر دون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيغ مجانًا يلاشوت

جولة أوربية جديدة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباراة ريال مدريد، تنطلق بعد قليل مباراة الذهاب في دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية تجمع بين ريال مدريد ولايبزيغ، حيث ينتظر عشاق المرينجي بداية مباراة دور خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيغ الألماني والتشكيل الرسمي للقاء، والقنوات الناقلة لها، وتاريخ مواجهات الفريقين.

جارية الآن دوري أبطال أوروبا.. بث مباشر دون تقطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ولايبزيغ مجانًا يلاشوت

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج بدور ال 16

بث مباشر ريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الذهاب بين ريال مدريد ولايبزيغ في دور ربع النهائي بعد قليل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ريد بول أرينا معقل الفريق الألماني، حيث يسعى المرينجي للحصول على اللقب السادس عشر له في دوري أبطال أوروبا، وتعزيز الفارق مع الأندية الأخرى حيث يمتلك 15 بطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل في ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

دوري أبطال أوروبا.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولايبزيغ والتردد الخاص بها

تردد قناة beIN Sports 2 على نايل سات تردد قناة beIN Sports 2 على سهيل سات التردد: 11013 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 10810 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة لايبزيغ

بث مباشر ريال مدريد

ويخوض المدير الفني الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي مباراة الذهاب اليوم وهو ناقص العدد حيث دفع باللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني في مركز قلب الدفاع لتعويض الغيابات، بجانب غياب النجم الإنجليزي نجم الفريق الأول بلينجهام اليوم بسبب الشعور بالإصابة نتيجة التواء قد حدث في الكاحل ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة 4-5 مباريات، ويقود إبراهيم دياز هجوم فريقه ريال مدريد في مواجهة الليلة حيث جاء التشكيل كالآتي:-

المركز اللاعبين حراسه المرمى:- أندري لونين. خط الدفاع:- داني كارفاخال – أوريلين تشواميني – ناتشو فيرنانديز – فيرلاند ميندي. خط الوسط:- فيدي فالفيردي – توني كروس – إدوارد كامافينجا. خط الهجوم:- رودريجو – براهيم دياز – فينيسيوس.

دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات ‎ريال مدريد ولايبزيغ

دوري أبطال أوروبا، وتواجه الفريقين مرتين في دور المجموعات عام 2022

حيث انتصر وقتها ‎ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، قبل أن يعوض لايبزيغ الخسارة وينتصر في مباراة الإياب بنتيجة 3-2.

دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد الأندية الألمانية

بث مباشر ريال مدريد

وعلى مدار التاريخ واجه ريال مدريد الأندية الألمانية في 28 مباراة على الأراضي الألمانية فقط، حيث انتصر في 9 لقاءات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 13 لقاء خلال هذه المواجهات وهذه الأندية هم:-