نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يكيل المديح لـ بيلينجهام.. ماذا قال عنه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، عن ما يقدمه اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام مع الفريق الملكي هذا الموسم.

زيدان: بيلينجهام لاعب لا يُصدق

قال زيدان في تصريحاته اليوم: “بيلينجهام لاعب لا يصدق، يقوم بأشياء مذهلة حقًا، يمكننا أن نتخيل ما يفعله ولكنه تجاوز كل الإحصائيات بما يقوم به”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “ولا يجب أن ننسى أنه فتى صغير، لقد وصل ولديه رغبة كبيرة، وسجل العديد من الأهداف”.

وتابع زيدان قائلًا: “بيلينجهام يضع سقف المعايير عالية جدًا، ويظهر للجميع ما يملكه، ومن الجميل رؤيته بهذه الطريقة، أنا معجب جدًا به، وأريد أن يتوج بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد”.

وخاض جود بيلينجهام 29 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وسجل اللاعب 20 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة.