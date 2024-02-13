مانشستر سيتي وكوبنهاجن دون تقطيع (0-0).. جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - مانشستر سيتي وكوبنهاجن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

جولة أوروبية قوية بين فريقي Manchester city Vs Copenhagen اليوم، مانشستر سيتي وكوبنهاجن دون تقطيع.. جارية الآن بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا، في رحلة استمرار التحديات والمنافسات القارية، يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بكوبنهاجن الدنماركي في لقاء ناري يعتبر فصلًا جديدًا في ملحمة دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.

يُطلق الفريقان أجنحتهما الطائرة في سماء ستاد باركن، حيث يتلاقى إلهام المدينة الصاخبة بالتألق الإنجليزي مع همسات الدنمارك الهادئة التي تسعى للكتابة في تاريخ البطولة. هذه المعركة المنتظرة تعد بلحظات مثيرة وتحديات استثنائية، حيث يتلاقى عزم الفائز بالمجد وشغف البقاء في سباق البطولة.

مانشستر سيتي وكوبنهاجن.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

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لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفا على نظيره كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويحتضن ستاد باركن في العاصمة الدنماركية المباراة بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وكان حسم مانشستر سيتي تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة، فيما تأهل كوبنهاجن بعدما حل وصيف المجموعة الأولى من المسابقة.

ويسعى كوبنهاجن لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في على أرضية قبل أن يواجه الفريق مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيرمي دوكو.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا؟

وتقام مباراة ذهاب دور ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبتهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 2.

تردد قناة beIN Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن للمعلق الرياضي حسين العيدروس.