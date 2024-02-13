نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد جارية الآن Manchester city Vs Copenhagen دون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاهد Manchester city Vs Copenhagen.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

منافسة أوروبية قوية بين فريقي Manchester city Vs Copenhagen اليوم،شاهد جارية الآن Manchester city Vs Copenhagenدون تقطيع (0-0).. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا، في ليلة تمتزج فيها أنغام الإثارة برقصة الطموح، يتصارع مانشستر سيتي الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي على خشبة دوري أبطال أوروبا.

يستعرض الفريقان قوتهما ومهاراتهما في معركة تمزج بين همسات السماوات الإنجليزية وصخب المشاعر الدنماركية. ستشهد ساحة ستاد باركن تقاطع الطموحات والآمال، حيث يسعى كل فريق لاستخلاص فصل جديد من فصول الحكاية الأوروبية. دعونا ننغمس في هذا الصراع الرياضي الشيق الذي يعدنا بلحظات لا تُنسى في عالم كرة القدم العالي المستوى.

شاهد Manchester city Vs Copenhagen.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، لتسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كوبنهاجن الدنماركي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويستضيف ستاد باركن في العاصمة الدنماركية المباراة بين مانشستر سيتي وكوبنهاجن مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

وكان حسم مانشستر سيتي تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة السادسة، فيما تأهل كوبنهاجن بعدما حل وصيف المجموعة الأولى من المسابقة.

شاهد Manchester city Vs Copenhagen.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن بث مباشر دور الـ 16 دوري أبطال أوروبا

ويسعى كوبنهاجن لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في على أرضية قبل أن يواجه الفريق مانشستر سيتي على أرضية ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا؟

وتقام مباراة ذهاب دور ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ناثان آكي، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جيرمي دوكو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبتهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports HD 2.

تردد قناة beIN Sports 2

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

واسندت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن للمعلق الرياضي حسين العيدروس.