نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن التشكيل الرسمي لجهاز منتخب مصر بمدرب برازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، الذي يقوده حسام حسن المدير الفني بالتعاون مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، التشكيل النهائي للطاقم الفني والإداري.

وفيما يلي التشكيل:

- طارق سليمان: مدرب عام

- محمد عبد الواحد: مدرب

- سعفان الصغير: مدرب حراس

- مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي"

- وليد بدر: مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري في تقديم الدعم اللازم للمنتخب.

وتم الإعلان عن إقامة المؤتمر الصحفي الذي يستعرض تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب.

يُقام المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم الخميس الموافق 15 فبراير، بالعاصمة الإدارية الجديدة.