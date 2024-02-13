نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد غير متوقع من ليفربول على انضمام مبابي للريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، مفاجأة كبرى بشأن محادثات مجلس إدارة نادي ليفربول، لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لتدعيم صفوف الريدز هجوميًا.

محيط مبابي يتواصل مع ليفربول

ووفقًا للمعلومات الواردة من الصحفي ميغيل ديلاني التابع لصحيفة "إندبندنت"، فقد تواصلت حاشية كيليان مبابي مع ليفربول العام الماضي بشأن انضمام اللاعب إلى صفوف الريدز.

وأكد الصحفي، إن النادي الإنجليزي لم يرغب في كسر استراتيجيته المالية بأكملها، وهذا هو الوضع مشابه مع أرسنال، الذي ينتظر انضمام مبابي عن طيب خاطر.

ولم يكسر اللاعب الفرنسي، صمته حتى الآن، عن القرار النهائي حول إذا كان سيفعل بند التجديد مع باريس سان جيرمان لموسم آخر، أو يرحل بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يعود، مبابي، مرة أخرى إلى الملاعب لخوض مواجهة ريال سوسيداد المقرر إقامتها، غدا الأربعاء في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخير في الدوري الفرنسي.