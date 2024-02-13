نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم بيراميدز عن مباراة زد في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود المدافع الدولي وقائد الفريق علي جبر خلال مباراة زد في الدوري الممتاز.

غياب نجم بيراميدز عن مباراة زد في دوري "نايل"

ويحل بيراميدز ضيفا على زد في السابعة من مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن إصابة اللاعب خلال التدريب الأخير قبل لقاء زد بآلام على مستوى العضلة الضامة.

أوضح الطبيب أن المدافع الدولي سيخضع لفحوصات طبية وأشعة على موضع الإصابة لمعرفة مدى قوتها وفترة العلاج التي يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

