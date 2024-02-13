نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تضرب نجم مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ضربة موجعة بإصابة أحد نجومه في الشوط الأول من مواجهة الليلة أمام كوبنهاجن الدنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إصابة جريليش في مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن

تعرض جاك جريليش، للإصابة خلال الدقيقة “21”، ليغادر أرض الملعب في تبديل اضطراري أول لمانشستر سيتي في المباراة.

وشارك جيريمي دوكو، بدلًا من جريليش الذي لم يتمكن من استكمال اللقاء وغادر الملعب متأثرًا بإصابته.

ويحل مانشستر سيتي، ضيفًا على كوبنهاجن بملعب “باركن”، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.