نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التوأم السعودي شبيه ميسي في حوار مثير لـ "دوت الخليج الرياضي": محمد صلاح قدوتنا.. نحب الأهلي وهذه رسالتنا للخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من يدخل عالم الساحرة المستديرة، لا بد أن يكون لديه الشجاعة الكافية للمنافسة على الحلبة التي شهدت أساطير وكبار اللاعبين، ولكن ما بالك أن الذي ينافس أطفال بدرجة كبار ولديهم كل الإمكانيات التي تؤهلهم لهذا الصراع الشرس.

وأجرى "دوت الخليج الرياضي" حوارًا مع "توأم كورة" "عبد العزيز، عبد الإله"، والأخ الأكبر لهم تميم، هذا الثلاثي الصاعد في عالم كرة القدم بالإضافة للمدرب أحمد عماد الذي اكتشف موهبتهم وعمل على تطويرها.

انتشرت فيديوهات عديدة تبرز موهبة ثلاثي مرعب صاعد في عالم الساحرة المستديرة، لفت انتباه العديد بمهارتهم الفائقة التي تفوق سنهم بمراحل منهم عبد العزيز الملقب "زيزو" الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ويشبه في طريقة لعبه ليونيل ميسي، وهو الذي لفت أنظار الجميع بتمريراته وأهدافه المتميزة.

المدرب أحمد عماد عبد اللطيف، مكتشف التوأم السعودي ومعلم الرياضة البدنية الخاص بالثلاثي إلى نص الحوار مع "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية:

س/هل ممكن نرى الثلاثي ضمن أساطير كرة القدم فيما بعد؟

ج/ لما لا؟ انا متوقع لهم مستقبل باهر في كرة القدم مع الاستمرارية في التمرين والحفاظ على النظام الغذائي الخاص بهم اتوقع أن يكونوا اخطر ثلاثي في كرة القدم، والاهتمام له دور كبير بجانب الموهبة سواء في كرة القدم أو غيرها، كل ذلك يحتاج لاهتمام ورعاية وبمجرد احساس اللاعب بإهتمام المدرب له يصبح عنصر اساسي في نجاحه في كرة القدم.

س/وجه نصيحة لأولياء الأمور، وماذا عليهم أن يفعلوه مع صغارهم؟

يجب على أولياء الأمور أن يكون لديهم نظرة كبيرة لابنائهم منذ الصغر سواء في كرة القدم أو غيرها ويبدأ أن ينميها، وذلك سيفرق جدا في نجاح أي شخص ويصبح مميز في مجاله ويبدأ يوجههم للمكان المتخصص لتنمية هذه الموهبة وعليهم أن يبدأوا معهم منذ الصغر منذ اكتشاف موهبه الطفل، يبدأ يوجهه للأماكن التي تقدر موهبة كرة القدم وتحسن من مستواهم".

وبسؤال ثلاثي كرة القدم الصاعدين بقوة "زيزو وعبد الإله وتميم" عن أكثر لاعب مصري يحبوه في كرة القدم قالوا عبر "دوت الخليج الرياضي": "محمد صلاح، متمنيين أن يصبحوا مثله".

س/ ما هو الفريق المصري المفضل لكم؟

ج/ نحب النادي الأهلي المصري كثيرًا، ونرغب بشدة في الإنضمام له، ونوجه رسالة للخطيب من أجل ذلك.

س/ من الذي يشجعكم في عالم الساحرة المستديرة؟

ورد الثلاثي بإن الأب والأم هم من يشجعوهم على التألق في عالم الساحرة وهم من يساندوهم.

س/ ما هو الحافز الذي يجعلكم تستمرون في كرة القدم؟

حبنا لكرة القدم، حبنا لها هو ما يجعلنا نستمر.

واختتم الثلاثي "عبد العزيز(زيزو) - عبد الإله - تميم" في نهاية الحوار: "نشجع الهلال السعودي، ونحرص على تنفيذ تعليمات المدرب (أحمد عماد)".