نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستديرة العجيبة تبرز لعيبة.. ثلاثي السعودية سيغزو العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هل الموهبة تولد مع صاحبها ؟، تطرق ذهني إلى هذا السؤال وجذب تفكيري كثيرًا، وخاصة عند رؤيتي للعديد من الموهوبين في سن صغير، عجبت لأمرهم فوجدت من يُجيد الرسم وآخر يُتقن الغناء، ولكن الأصعب أن تجد في عالم الساحرة المستديرة أطفال أكثر من كلمة "محترفين"، وأكثر ما يجعلك في ذهول عندما تعلم أنهم إخوات، "ثلاثي سعودي"، حقًا علينا أن نقولها كرة القدم ستشهد ميسي ورونالدو مرة أخرى.

- بطل الحكاية.. "أحمد عماد عبد اللطيف"

مع كل حكاية في عالم الساحرة المستديرة يوجد بطل مجهول يسبق لاعب كرة القدم ألا وهو المدرب، الذي اكتشف لاعبه مثل الصياد الذي يضع الصنارة على الهدف، أحمد عماد عبد اللطيف مع أول لعبة عيناه تحولت لقناصة اكتشف من خلالها التوأم "زيزو وعبد الإله" والأخ الثالث "تميم".

بدأ مشوار النجوم من هنا عندما رأى أحمد عماد "المدرب البدني" اللاعب الصغير سنًا عبد العزيز محمد اليوسف صاحب ال9 أعوام يداعب كرة القدم في ساحة الملعب على الأراضي السعودية، ومن وقتها تبنى هذه الموهبة الكبيرة، ومن بعده توأمه "عبد الإله" والأخ الثالث "تميم "صاحب ال10 أعوام، واستطاع في وقت صغير جدًا ما يقرب من 3 أشهر أن يجعل هؤلاء الأطفال على حافة الاحترافية، ويستطيع أن ينافس بهم الكبار، حتى أنهم تفوقوا عليهم في عالم المستديرة العجيبة.

هناك مقولة تقول "الموهبة قد تموت وقد تحيا برعاية أصحابها"، وفي حالة هؤلاء الصغار وفي هذا العالم الساحر للجماهير، يُعد المدرب صاحب الرعاية والاهتمام، لكل بناء قاعدة، ولكل قاعدة ركائز، هذا ما فعله أحمد عماد مع الثلاثي تبنى الموهبة واجتهد عليهم حتى أصبحوا هكذا.

- توأم كورة.. "إبراهيم وحسام حسن"

عبد العزيز وعبد الإله التوأم المجتهد في عالم المستديرة، يشبهون كثيرًا قصة إبراهيم وحسام حسن، في مصر نشأ وترعرع ثنائي توأم كورة لهم حقبة تاريخية وإنجازات عديدة في تاريخ كرة القدم، وأيضًا الثنائي الصغير سيكون لهم شأن كبير في هذ العالم الساحر، ولكن ستكون نقطة الإنطلاقة من المملكة العربية السعودية.

- عبد العزيز محمد اليوسف

لاعب صغير يشبه في طريقة لعبه ليونيل ميسي الذي يمتلك أقدام فولاذية، يلعب زيزو في مركز جناح أيسر يستطيع أن يلعب بقدماه اليمنى واليسرى ويُجيد اللعب بهما، الكرة تحبه كثيرًا حتى أنها تنجذب لقدماه الصغيرتان ولا تفارقه حتى تهز الشباك، يجب علينا أن نعترف أنه سيكون من عمالقة كرة القدم الذي سيذكره كتاب التاريخ.

- عبد الإله محمد اليوسف

يلعب عبد الإله صاحب ال9 سنوات كصانع ألعاب، حيث أنه يُجيد اللعب في هذا المركز ويتقنه جيدًا، يلعب بقدمه اليسرى جيدًا، وهذا ما جعل الأنظار تلتفت إليه، وخاصة المدرب المخضرم "أحمد عماد".