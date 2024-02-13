نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يطلب عدم إذاعة مباراته مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن مخاطبة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدم بث مباريات الفريق بدءً من مباراة الزمالك المقرر إقامتها على ملعب الإسماعيلي وذلك لإخلال الشركة ببنود التعاقد وعدم الالتزام بسداد مستحقات النادي بالإضافة لعدم السماح بوضع إعلانات الشركة خلال مباريات الفريق بملعبه لنفس السبب.

الإسماعيلي يخاطب الشركة المتحدة لعدم بث مباريات الفريق

يأتي ذلك لاعدم الاتزام الشركة المتحدة بسداد مستحقات النادي وعدم إضافة إعلانات الشركة على ملعب النادي.

واصل النادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في دوري نايل.

يسعى إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا وحصد الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراه الإسماعيلي القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد الإسماعيلية.