نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشوط الأول| ريال مدريد يتعادل مع لايبزيج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المواجهة المقامة على أرضية ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات دور الستة عشر من ذهاب دوري أبطال أوروبا.

أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

سجل بنيامين سيسكو هدف مبكر في المباراة لصالح لايبزيج بالدقيقة 2، لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية الفيديو واكتشاف وجود تسلل على اللاعب.

وسدد بنيامين كرة خطيرة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد بالدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وتصدى لها الحارس لونين بنجاح.

ودخل ريال مدريد المبارة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - تشواميني - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - فالفيردي - كامافينجا.

خط الهجوم: براهيم دياز - رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

تنقل أحداث مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، في منطقة الشرق الأوسط، بالتحديد عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق حفيظ دراجي.