نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طائرة الزمالك تفوز على بتروجيت بثلاثية في الجولة الأولى لدور الثمانية التصنيفي للدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره بتروجت بنتيجة 0/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الأولى لدور الثمانية التصنيفي.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/23

25/19

25/15

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدًا مع بتروجت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ضمن مباريات الجولة الثانية لدور الثمانية التصنيفي.

وتقام مباريات دور الثمانية (التصنيف) بنظام best of 3 على أن يكون الفريق الفائز في التصنيف الأول والفريق الخاسر في المستوى الثاني لدور الثمانية لبطولة الدوري.

ويضم الجهاز الفني للزمالك كل من، أشرف أبو الحسن مديرًا فنيًا ومحمد عبدالمنعم مدربًا عامًا ومحمد علي مدربًا وأحمد سعودي طبيبًا.