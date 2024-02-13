نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف المواهب.. محمد خالد عيد مونديالي المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل ظهور الوجوه الشابة تحكيميا في دوري المحترفين، والتي أظهرت أداء ومردود قوي وملحوظ يؤهلها للتواجد في الممتاز.

محمد خالد عيد حكم منطقة الجيزة، انضم بسرعة الصاروخ ضمن أصحاب الاداء المميز، ليقدم مباريات قوية اخرها اليوم والتي جمعت بين بترول أسيوط ومكادي.

لكن قصة تواجد محمد في مجال التحكيم تمتلئ بالكثير من العقبات والإنجازات ومن قبلهم الطموح الذي يدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

حلم الأسرة ودعم كبير

عام 2013 انضم محمد لمجال التحكيم وسط تشجيع ودعم كبير من والده، الذي رأى فيه أمنيته القديمة ليدخل الابن في منظومة التحكيم بعمر 19 عشر عاما.

وواصل الحكم المساعد رحلته داخل المجال، لينال الدرجة الثانية في عام 2017، بينما نال الدرجة الأولى في عام 2020 رسميا بعد ظهور النتيجة عقب عام من اختبارات الترقي.

وأظهر كولينا الحكام المساعدين نظرا للتشابه الكبير في الشكل، شخصية قوية وأداء ممتاز تلقى عليه إشادة كبيرة.

بداية التألق

بين أدغال ومباريات القسم الثاني والثالث كانت أمنية الحكم الشاب في الظهور ليكون له ما أراد في مباراة طلائع الجيش وفيوتشر في بطولة كأس الرابطة المصرية في النسخة الثانية.

دوري المحترفين "وش السعد"

مسابقة دوري المحترفين كانت مفتاح الأمل للظهور والمشاركة ليدخل تحت تصنيف c1d، ويتواجد في مباريات هامة أبرزها:

ابوقير وطنطا

غزل المحله والمصريه للاتصالات

النصر للتعدين والسكه الحديد

مصو المقاصه وجمهوريه شبين

القناه واسوان

غزل المحله وراية

بترول اسيوط ومكادي

إضافة للقاء في كأس مصر جمع بين نجوم مصر وتليفونات بني سويف والذي أقيم في لقاء الدور الثاني.

وجاء التواجد في دوري المحترفين، دافعا معنويا كبيرا من أجل انتظار المشاركة في الدوري المصري الممتاز.

طموح منتظر

محمد سجل على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة "المونديالي" والذي يعد أحد الأحلام المنتظرة للحكم الشاب من أجل المشاركة في المحفل العالمي لكرة القدم.