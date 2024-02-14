طارق السعيد: حسام حسن "رجل المرحلة" مع المنتخب.. وأتمنى مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق السعيد نجم الكرة المصرية الأسبق، أن نادي الزمالك أبرم صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي، وأن الأمور أصبحت مستقرة إداريًا، بعدما نجح مجلس الإدارة في حل العديد من الازمات، متمنيًا أن تظهر الصفقات بشكل قوي خلال المرحلة المقبلة خصوصا أنهم لاعبين مميزين وعلى رأسهم عبدالله السعيد.

طارق السعيد: أتمنى مواجهة قوية بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

قال السعيد في تصريحات عبر برنامج كلام في الكورة الذي يبث على فضائية الشمس: "اختيار حسام حسن لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر قرار صحيح وهو مطلب جماهيري ورجل المرحلة الحالية، وقرار تعيينه تأخر كثيرًا، وروي فيتوريا لم يقدم شيئا للكرة المصرية ونتائجنا في أمم إفريقيا سلبية ولم نحقق أي انتصار في 4 مباريات، ولم يكن من المقبول تلقى كل هذه الأهداف في البطولة".

وأضاف: "نتمنى أن تكون مباراة نهائي كأس مصر قوية، وأنا (زمالكاوي) كما قولت قبل ذلك، ولكن نتمنى أن يقدم القطبين مستوى يليق بالكرة المصرية".

وأكمل: "أنا كنت (أحرف) من طارق السيد، ولكن أنا لم ألعب في مركز الظهير الأيسر وهو كان الأفضل مني في هذا المركز، وطارق السيد لاعب كبير وأيضا كان يسجل الأهداف، ومع احترامي وتقدير جيلبرتو لاعب كبير، لكنه في الأصل كان لاعب وسط".

واختتم: "طارق السيد له تاريخ كبير في نادي الزمالك وحقق ألقاب كثيرة مع النادي، ولا يستطيع أحد نسيان ما قدمه للفريق الأبيض".