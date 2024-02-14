تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لاتسيو في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر توماس توخيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، على تشكيل البافاري الذي سيخوض مواجهة لاتسيو الإيطالي، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد لاتسيو

يلتقى العملاق البافاري مع مضيفه الإيطالي، مساء، غدًا، الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على ملعب "الأولمبيكو"، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - أوباميكانو - كيم مين جاي - إريك داير

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - توماس مولر

تنقل مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت القناة البنفسجية قناة beIN Sports HD2 لنقل اللقاء بتعليق المعلق عامر الخوذيري.