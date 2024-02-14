دي زيربي يصدم برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تسعى إدارة نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، لحسم التعاقد مدرب جديد خلفًا لـ تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا، بعد إعلان الأخير رحيله عن تدريب العملاق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.

ويواصل نادي برشلونة في عملية البحث عن بديل لتشافي هيرنانديز، الذي عزم الرحيل عن صفوف البارسا قبل ثلاثة أسابيع، بعد الخسارة على يد فياريال بنتيجة 3-5 في الدوري الإسباني.

وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن نادي برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون الإنجليزي، لتولي قيادة البارسا في الموسم الجديد.

دي زيربي لن ينضم إلى برشلونة

لكن الصحفي ماتيو موريتو، عن مفاجأة كبرى بشأن رفض نادي برايتون الإنجليزي رحيل مدربه دي زيربي في الموسم الجديد، مؤكدا بأنه لا يفكر في مسألة الرحيل عن إنجلترا.

وفي تغريدة نشرها موريتو عبر الحساب الرسمي له بموقع التواصل الإجتماعى "X"، قال:" روبرتو دي زيربي مستحيل بالنسبة لبرشلونة لا يمكنهم تحمل تكاليفه ويفضل المدير البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز".