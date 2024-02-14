نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات عديدة في أكبر مؤتمر رياضي تحتضنه مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد حديقة زد بالشيخ زايد، لاستقبال الحدث الكبير القمة العالمیة لصناعة الریاضة، المعروفة باسم Football Access The Third والتي تقام خلال يومي 16 و17 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تكون ھذه القمة استكشافا حاسما للجوانب التقنیة والإداریة والتنظیمیة ضمن صناعة الریاضة والعمل على تطويرها، ويشرف على الافتتاح قادة متمیزون في عالم الریاضة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي، وزیر الشباب والریاضة، وھاني أبو ریدة، عضو المجلس الأعلى فيفا، والرئيس الشرفي للقمة، ومحمد فضل، رئیس القمة، وھیثم عبد العظیم، الرئیس التنفیذي لشركة أورا للتطویر في مصر.

ویعد ھذا التجمع فرصة لجذب الحضور من الاتحادات الریاضیة الدولیة والإقلیمیة، ومختلف الأندیة الریاضیة، وطلاب الجامعات، والمتحمسين لصناعة الریاضة العالمیة.

ووضع المؤتمر العديد من الفعاليات من ببنها:

المسرح الرئیسي:

قلب الحدث حیث ستنطلق الجلسات والمحاضرات والمناقشات. تنطلق الیوم الأول بحفل افتتاح كبیر، مما یعد أساسا لمناقشات مفیدة.

منطقة المعارض:

مركز للعارضین والمعارض والشركات الناشئة والرعاة. سیتم عرض فرص العمل من قبل شركات مثل سكس یاردز ورایت تو دریم.

منطقة الطعام:

سیقدم شاحنات الطعام مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات طوال الحدث، لضمان نشاط وانتباه المشاركین.

صالة VIP:

مساحة حصریة للتواصل، تجمع بین الشخصیات المھمة من مختلف القطاعات لتعزیز التعاون.

الاستودیو:

مساحة مخصصة للمقابلات والبودكاستات تستضیف الشخصیات العامة والشركات الناشئة والضیوف المتمیزین.

الفعاليات:

1. فعالية نادي زد لكرة القدم: وتضم منطقة لعب رقمیة، تقدم تجربة فریدة لعشاق كرة القدم.

2. تجربة متحف الریاضة: نشاط يقدمه القمة نفسھا، ویقدم رحلة جذابة عبر تاریخ وتطور الریاضة.

الفعاليات الفرعیة:

تشمل تفعیلات مثیرة مثل كتافلام وأرقام، حیث یركز كتافلام على الترفیه من خلال الألعاب العقلیة والأسئلة، في حین تقدم أرقام رؤى تجاریة.

وقال محمد فضل: “یھدف Football Access Summit إلى أن یكون دافعًا للتغییر الإیجابي في صناعة الریاضة ویجمع بین العقول والأفكار، وتعزيز الابتكار والتعاون. معا، نحن نشكل مستقبل الریاضة العالمیة”.

وواصل: "تعد القمة منصة فریدة للقادة في الصناعة، والمتحمسین، والمحترفین لاكتساب الرؤى القیمة وتعزیز التعاون في المشھد المتطور باستمرار للریاضة العالمیة".