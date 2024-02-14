نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية قد تستضيف ميسي في مارس.. اعرف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، لفترة توقف دولي قادمة، لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه من جديد بعد إنتهاء تصفيات كأس العالم 2026 وتأهل “التانجو” رسميًا إلى نهائيات البطولة عن قارة أمريكا الجنوبية.

هل يعود ميسي مجددًا إلى السعودية؟

وبحسب المعلومات الواردة من الصحفي جاستون إيدول، فإن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم سيحدد خلال الساعات القليلة القادمة موعد التوقف الدولي القادم في مارس، للتحضير الجيد للمسابقة القارية المقبلة.

وشدد الصحفي الأرجنتيني، بأن الفكرة حاليًا تكمن في مواجهة ساحل العاج الفائز باللقب الإفريقي منذ أيام قليلة، أو منتخب نيجيريا الذي خسر المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح، يتبقى أيضًا اختيار مكان يقام فيه معسكر المنتخب الأرجنتيني، والخيارات المطروحة هي (السعودية وقطر والولايات المتحدة)، لكن لم يتم تأكيد المنافسين بعد.

وكان ميسي قد حضر مؤخرًا برفقة إنتر ميامي إلى السعودية، وخاض مباراتين ضد الهلال والنصر ضمن منافسات كأس موسم الرياض.