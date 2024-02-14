محمود فتح الله: حينما دربت عبدالله السعيد أدركت سبب مكانته.. "كأنه ناشئ"

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أحمد جودة - القاهرة - عدد محمود فتح الله نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام السابق لنادي بيراميدز، مميزات عبدالله السعيد المنضم مؤخرًا لصفوف القلعة البيضاء، مشيدًا بصفقات الفارس الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي.

محمود فتح الله: حينما دربت عبدالله السعيد أدركت سبب مكانته

وقال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "شهادتي في عبدالله السعيد "مجروحة".. حينما عملت في بيراميدز أدركت قيمته الفنية وكيف يحافظ على نفسه وسبب مكانته كأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية".

وأضاف: "توقعي أن عبدالله السعيد ستكون الصفقة الأنجح للزمالك، في التدريبات يؤدي عمله كأنه لاعب ناشئ ويستمع جيدًا لتعليمات المدير الفني".

وتابع فتح الله: "عبدالله السعيد إضافة كبيرة جدًا لنادي الزمالك، اللاعب تمسك بالإنضمام للقلعة البيضاء هو لاعب مختلف في كل التفاصيل ولا ينشغل بأي انتقادات.. يركز فقط داخل الملعب".

وأشار فتح الله إلى أن مجاورة عبدالله السعيد لـ شيكابالا وعمر جابر سيساعده على النجاح مع الزمالك، متابعًا: "أتمنى أن تنجح كل صفقات الزمالك، الفريق ضم عناصر مميزة

وأشاد نجم الزمالك السابق بصفقات الزمالك، مفصحًا: "محمد شحاتة لاعب مبشر وسيكون مستقبل الزمالك، أتمنى من كل اللاعبين الجدد أن يستغلوا الفرصة للنجاح مع الزمالك".

وأتم: "إصابة الونش مؤثرة، وأتمنى أن يعود سريعًا لأنه لاعب قوي، الزمالك كان يحتاج إلى التدعيم في مركز الدفاع خاصة بعد إصابة الونش، محمود علاء لاعب كبير ويمتلك إمكانيات مميزة".

