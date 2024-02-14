مانشستر سيتي يحقق الفوز على كوبنهاجن بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في الفوز على نظيره فريق كوبنهاجن، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث المباراة

واستهل لاعبو فريق مانشستر سيتي الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط متواصل على لاعبي كوبنهاجن أملا في تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة العاشرة من أحداث الشوط الأول، تمكن اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين مهاجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فيل فودين.

ثم أدرك فريق كوبنهاجن هدف التعادل في شباك حارس مرمى مانشستر سيتي، عن طريق اللاعب ماجنوس ماتسون، وذلك في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول بدقائق قليلة، أضاف اللاعب برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثاني بأسيست رائع من كيفين دي بروين في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع.

وحاول لاعبو فريق مانشستر سيتي خلال أحداث الشوط الثاني، زيادة غلة الأهداف أمام نظيره كوبنهاجن.

وتمكن فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفريق، في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني