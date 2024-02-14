ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق كوبنهاجن، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد كوبنهاجن

سجل اللاعب البلجيكي كيفين دي بروين مهاجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الأول لفريقه، بعدما تلقى تمريرة متقنة من فيل فودين عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ونجح اللاعب ماجنوس ماتسون نجم فريق كوبنهاجن في تسجيل هدف التعادل وذلك في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول.

وتمكن اللاعب برناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، من تسجيل الهدف الثاني بأسيست رائع من كيفين دي بروين في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع.

وأضاف فيل فودين نجم فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث لصالح الفريق، في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني