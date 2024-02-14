نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف دياز.. ريال مدريد يهزم لايبزيج في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد فوزًا مهمًا أمام نظيره لايبزيج الألماني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، وذلك في إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أحداث مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح لايبزيج في الدقيقة 2، وذلك لوجود خطأ على المهاجم بينجامين هينريش.

سجل براهيم دياز أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح ريال مدريد في الدقيقة 49، بعد تمريرة من داني كارفخال إلى زميله دياز الذي توغل بالكرة بشكل رائع إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ومنع القائم الأيسر للمرمى الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 72، بعد تسديدة أرضية من فينيسيوس جونيور من داخل منطقة الجزاء.

وصوب إلف إلماس لاعب الفريق الألماني في الدقيقة 80 تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها ببراعة الحارس أندري لونين.

وسدد بينجامين سيسكو لاعب لايبزيج في الدقيقة 81 تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، أبعدها الحارس أندري لونين من يسار مرماه إلى ركلة ركنية.

وخرج براهيم دياز لاعب ريال مدريد في الدقيقة 84 للإصابة وشارك بدلًا منه لوكاس فاسكيز.

