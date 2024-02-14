مانشستر سيتي يضرب كوبنهاغن بالثلاثة
حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا خارج ملعبه على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 3-1 يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 10، ثم أدرك ماغنوس ماتسون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 قبل أن يسجل البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 45 ويختتم فيل فودين الثلاثية في الدقيقة 92.
ويعزز هذا الفوز من فرص مانشستر سيتي في التأهل لدور الثمانية ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه في الموسم الماضي عندما يلتقي الفريقان مجددا في ملعب الاتحاد يوم 6 مارس المقبل.
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