أمين عمر يكشف كواليس ركلة جزاء جنوب إفريقيا أمام نيجيريا وموقفه من إدارة نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أمين عمر، كواليس احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب جنوب إفريقيا أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

أمين عمر يتحدث عن ركلة جزاء جنوب إفريقيا وإدارة نهائي كأس مصر

وتابع عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تقنية الفيديو تحدثت معي في السماعة، ثم عدت وفوجئت بوجود خطأ وعدت لألغي الهدف ثم احتسبت ركلة جزاء، واللجنة طايرة باللعبة والقرار".

وأضاف أمين عمر: "كان نفسي اتواجد في النهائي مع الافتتاح ولكن من كرم ربنا حصلت عليه إدارة نصف النهائي ومباريات نصف النهائي دائمًا تكون أصعب من النهائي".

واختتم: "أشكر الإعلام المصري الذي أشاد بنا بشكل كامل لأول مرة وأتمنى أن يستمر الدعم لنا في المرحلة المقبلة، ولم يبلغني أحد بإدارة مباراة نهائي كأس مصر حتى الآن، وأي حكم مصري جدير بتحكيم أي مباراة".