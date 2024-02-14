مدرب الأرجنتين يكشف موقف ميسي من التواجد في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 عامًا، بأن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، يمتلك فرصة للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام.

واستطاع منتخب الأرجنتين التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد الفوز على البرازيل بنتيجة هدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين يوم الأحد الماضي في قبل نهائي تصفيات أمريكا الجنوبية.

ماسكيرانو يوضح موقف ميسي من أولمبياد باريس

وعلق ماسكيرانو عن إمكانية مشاركة ميسي صاحب الـ36 عامًا في أولمبياد باريس، حيث قال:" الجميع يعرف علاقتي مع ليو والصداقة التي تربطني به".

وأكمل:" قلت دائمًا إن لاعبًا مثل ليو فتح الأبواب ومن الواضح أنّ الدعوة للانضمام لنا ستعتمد عليه وعلى تنازلاته ووقته، لكن الدعوة ستكون موجودة بوضوح".

وحقق ليونيل ميسي الميدالية الذهبية مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد بكين عام 2008، ومن المحتمل مشاركة الفائز بالكرة الذهبية وكأس العالم في البطولة التي تسمح للمنتخبات بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الدورة الأولمبية.